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20.11.2020 - 10:01 | | İHA

Minibüsçüler yolculara kolonya ve maske dağıttı

Pendik’te minibüsçüler yolculara maske ve kolonya dağıttı. Kolonya ve dezenfektan dağıtılan vatandaşlar uygulamadan memnun kaldı.

Minibüsçüler yolculara kolonya ve maske dağıttı

Ülke genelinde koronavirüsü vakalarının artmasıyla birlikte yeni önlemler alınmaya başlandı. Bugün 20. 00’dean itibaren kısıtlamalar başlayacak. Pendik-Kadıköy hattında çalışan minibüsçüler de yolcularına maske ve kolonya dağıttı. Toplamda 10 bin adet maske ve kolonya dağıtılırken yolcular uygulamadan memnun kaldı.

Kurtköy Minibüsçüler Dernek Başkanı Şamil Çubuğuzun, “Pendik’teki duraklar olarak hijyen, mesafe, dikkat ediyoruz. Koronavirüs nedeniyle durağımızda kolonya ve maske dağıtımı yapmış bulunmaktayız. Şoförlerimizin daha dikkatli olmasını istiyoruz bu konuda. El hijyeni nedeniyle bilgilendirme yaptık” şeklinde konuştu.

Yolcu Başaran Doğan, “Minibüsçülerin yaptığı bu olay çok hoşumuza gitti. Zaten minibüslerimiz de tertemiz gördüğünüz gibi ve bu da bir sosyal meslek olarak destek olarak çok hoşumuza gitti teşekkür ediyoruz” dedi.

Dildar Öner ise “Çok mutlu olduk, çok teşekkür ederiz. Sağlığımız şu süreçte zaten önceliğimiz. İlk defa görüyorum memnunum tabii ki çok teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

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