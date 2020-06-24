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24.06.2020 - 17:14 | | İHA

Minibüse maskesiz bindiler, polisi görünce yüzlerini gizlediler!

Edirne’nin Keşan ilçesinde polis ekipleri toplu taşıma araçlarında maske denetimi yaptı. Uygulamaya takılan bir minibüsteki maskesiz 2 yolcu ve şoföre ceza kesildi.

Minibüse maskesiz bindiler, polisi görünce yüzlerini gizlediler!

Keşan'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Büro Amirliği ekipleri tarafından şehir içinde toplu taşıma yapan minibüslere yönelik uygulama yapıldı. Alparslan Türkeş Meydanı'nda toplu taşıma araçlarına maskesiz yolcu alınıp alınmadığını denetleyen ekipler, şoförlere maskesiz yolcu alınmaması gerektiğini ve araç içinde belirtilen hijyen kurallarını hatırlattı.

Uygulamada içinde 2 kadın ve 3 çocuğun olduğu minibüste maskesiz olan yolcular, polisleri fark edince panikle kıyafetleri ile yüzlerini kapatmaya çalıştı.

Aracı durduran ekipler, maskesiz 2 yolcu ve sürücüye emre aykırı davranıştan 392'şer lira para cezası kesti. 26 araç denetlenirken, toplam bin 176 lira cezai işlem uygulandı.

 

 

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