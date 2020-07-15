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15.07.2020 - 07:00 | | Mithat Yurdakul

Minibüse, panik butonu önerisi

Minibüslerde ayakta yolcu taşınması ve şoförlerin trafik kurallarına uymamasının yolcularda memnuniyetsizlik yarattığını belirleyen Ticaret Bakanlığı, minibüsçülere, yolculukta yaşanacak olaylara karşı “panik butonu” önerisinde bulundu

Minibüse, panik butonu önerisi
Mithat Yurdakul

Ticaret Bakanlığı’nın minibüsçülerle ilgili çalışmasına göre, 193 bin 375 minibüsçü esnafının yüzde 6.75’i kadınlardan oluşuyor. Minibüslerde ayakta yolcu taşınması, yolculuğun konforu ve şoförün trafik kurallarına uymamasının yolcularda memnuniyetsizlik yarattığını belirleyen bakanlık, minibüsçülere, yolculukta yaşanacak olaylara karşı “panik butonu” önerisinde bulundu.

Ticaret Bakanlığı’nın minibüsçülük meslek kılavuzuna göre, minibüsçülük sektöründe 193 bin 375 esnaf, sanatkâr faaliyet gösteriyor. Bu esnaf ve sanatkârların yaklaşık yüzde 93.25’i erkek, yüzde 6.75’i ise kadın. En fazla minibüsçü İstanbul’da, ardından Ordu ve Ankara’da. Minibüsçülük mesleğindekilerin yüzde 51.34’ü ilkokul; yüzde 13.26’sı ortaokul; yüzde 19.16’sı lise ve yüzde 1.89’u üniversite mezunu. Geri kalan esnafın yüzde 13.6’sının eğitim durumu bilinmiyor.

Gelişmiş ülkelerde yok

Türkiye genelinde minibüsçülük mesleğini gerçekleştiren esnaf sayısının fazla olduğuna, siyasi ve sosyal açıdan güç taşıyan bir kesim olduğuna dikkat çekilen kılavuzda, gelişmiş ülkelerin hemen hemen hiçbirinde şehir içi taşımacılıkta minibüslerin kullanılmadığına işaret edildi. Akaryakıt fiyatları ve kurlardaki oynamaların esnafın gelirini olumsuz etkilediği ifade edilen kılavuzda, minibüslerin engellilerin kullanımına uygun hale getirilmesi zorunluluğunun maliyetleri artıracağına da dikkat çekildi.

Bakanlığın minibüs yolcu memnuniyetiyle ilgili anketine göre, müşterilerin minibüslerde en memnun olduğu kriter, sefer sayısı sıklığı. Müşteriler, zamanında ulaştırması ve toplam yolculuk zamanı gibi yolculuk süresine dair kriterlerden de memnun.

İletişimden memnunlar

Ankete katılanlar minibüslerin yeniliğinden memnunken, şoförün dış görünümü ve müşteri ile iletişiminden orta derece memnun.

Minibüslerde ayakta yolcu taşınması, yolculuğun konforu ve şoförün trafik kurallarına uymaması ise memnuniyetsizlik yaratıyor.

Takip cihazı kullanılmalı

Kılavuzda minibüsçülere şu önerilerde bulunuldu:

Merkeze bağlı bir kamera sistemi kurulup 7/24 kayıt alınması, böylece yolcular arası sıkıntılarda, hırsızlık gibi olaylara önlem alınması.

GPS ile araç takip cihazı kullanılması.

Yolcuların kendini güvende hissetmesi için herhangi bir sorun halinde kullanılması için panik butonu taktırılması.

Araç içi çok kalabalık olduğu takdirde yolcuların inme taleplerini duyulmaması ihtimaline karşı iniş butonu kullanılması.

Belirlenen güzergahın takip edilmesi ve bunun dışına çıkılmaması.

Giyim kuşama, kişisel bakıma ve hijyen kurallarına riayet etmek.

Camdan cama konuşma

Seyir halindeyken yolcularla, aynı güzergahtan veya ters istikametten gelen diğer şoförlerle camdan cama atışma ve argo konuşma yapılmaması.

Direksiyon başında acil olmadığı sürece telefonla görüşme yapmılmaması.

Müzik tercihinin ve ses düzeyinin yolculara göre ayarlanması, gerekirse yolcular varken müzik dinlenmemesi.

Gereksiz korna kullanımından kaçınılması.

Aracı kullanırken trafik kurallarına uymak, dikkati yola vermek ve arkadaki yolcularla ücret diyaloğuna girmemek için muavin çalıştırılması.

 

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