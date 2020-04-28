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28.04.2020 - 10:47 | | DHA

Minibüslerde aynı manzara; ikinci kez ceza yedi

İstanbul Ataşehir'de sivil trafik ekipleri, sokağa çıkma yasağının ardından minibüs ve otobüslere denetim yaptı. Kapasitesinin üzerinde yolcu taşıdığı için denetimlere takılan bir minibüs şoförünün daha önce de fazla yolcu taşımaktan ceza aldığı ortaya çıktı.

Minibüslerde aynı manzara; ikinci kez ceza yedi

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipleri, sabah saatlerinde Ataşehir'de iki farklı noktada minibüs ve otobüslere denetim yaptı. Bazı minibüsler, polisin denetim noktasını haber alınca güzergah değiştirdi ama buna rağmen ceza yemekten kurtulamadı. Fazla yolcu taşıdığı tespit edilen bir başka minibüsün ise daha önce de aynı kuralı ihlal etmekten ceza yediği ortaya çıktı. Her iki minibüse Umumi Hıfzısıhha Kanunları gereğince 3 bin 180 lira para cezası kesildi.

"ŞOFÖRE SÖYLEDİK AMA..."

Minibüste bulunan bir yolcu, "Millet işe gidiyor. Gidemezlerse yevmiyesini kesecekler. Buna bir önlem bulunması lazım. Şoföre söyledik ama o da para kazanıyor." dedi. Polis ekipleri ayrıca otobüsleri de durdurarak denetim yaptı. Sosyal mesafe kuralına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Uyarıları dilemeyerek dışarı çıkan vatandaş: Bugün çok kalabalık, inşallah hep böyle olurİstanbul’da güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar yeşil alanlara akın etti. Maske ve sosyal mesafe kuralını hiçe sayan vatandaşlar virüse davetiye çıkardı. Bir vatandaş ise,” Millet dışarı çıkmakta haklı. Bugün çok kalabalık inşallah hep böyle olur. Virüsten korkmuyorum” demesi ise şok etti.
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