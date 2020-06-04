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04.06.2020 - 07:00 | | GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Minibüste sosyal mesafe unutuldu: Ücretler elden ele

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı genelge ile toplu taşımada yüzde 50 kuralı kaldırıldı. Ayakta yolcu alımına ilişkin karar, il ve ilçe hıfzısıhha kurullarına bırakıldı ancak minibüslerde sosyal mesafe kuralı tamamen hiçe sayıldı.

Minibüste sosyal mesafe unutuldu: Ücretler elden ele
GÜLDEN ÇOKTAN İstanbul

Şirinevler’den Tekstilkent’e gitmek için bindiğimiz minibüs neredeyse ağzına kadar doluydu. Şoföre “Ayakta yolcu almanız yasak değil mi?” diye sorduğumuzda ise minibüse binen başka bir şoför, “O artık bitti. Yasak kalktı” şeklinde cevap verdi. Yolcuların hepsi maske kuralına uyarken ücretler yine elden ele gönderildi. Bindiğimizde ise minibüste 25’in üzerinde yolcu bulunmaktaydı. Buna rağmen şoför yolcu almaya devam etti. Genelgeye göre dörtlü şekilde olan koltuklarda iki yolcunun oturması gerekirken bu kurala da tamamen uyulmadı. Yolcular, çok yolcu alınmasına karşı herhangi bir tepki göstermedi.

Sağlık Bakanı Koca: "Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz''Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı ardından açıklamalarda bulundu.Sağlık Bakanı Koca: "(Kovid-19) 1 Haziran'dan itibaren tedbirlere uyulmazsa, hastalığın daha fazla yayılma imkanına kavuşacağı açıktır."
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