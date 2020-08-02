Minik Arın için ‘donör’ çağrısı

Sivas’ta yaşayan Makine mühendisi Emre Yıldırım ve öğretmen Burcu Yıldırım çiftinin ikiz çocuklarından biri olan beş yaşındaki Arın’a geçtiğimiz ay lösemi teşhisi kondu. Minik Arın vakit kaybetmeden Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Doktorları tedavinin ikinci haftasında minik Arın’ın ailesine ilik nakli olması gerektiğini söyledi. Arın’ın ikiz kardeşinin olmasından dolayı umutlanan aile, kardeşinden alınan kanın Arın’la uyuşmamasından dolayı bir kez daha yıkıldı. Aile ise vakit kaybetmeden akrabaları ve yakın çevresi aracılığıyla uygun donör aramaya başladı. Baba Yıldırım sosyal medya hesabından herkesi donör olmaya çağırarak yardım istedi.











Ailelere umut olmak için herkesi donör olmaya davet eden Emre Yıldırım(38), Milliyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sivas’ta yaşıyoruz. Bir çok ilde yaşayan arkadaş ve akrabalarımızla birlikte, çalıştıkları kurumlarla ve Kızılay’la görüşüp insanları donör olmaları için Kızılay araçlarına yönlendiriyoruz. Ben ve oğlum koyu bir Fenerbahçe taraftarıyız. Oğlum bir Fenerbahçe maçına gitmek istiyordu bu sene pandemiden dolayı gidemedik. Oğluma seneye ailecek maça gideceğimize dair söz vermiştim. İnşallah seneye beraber maça gideceğiz. Buradan herkese çağrı yapıyorum. Çok basit bir işlemle bir çocuğun hayatını kurtarabilir, bir çocuğun kahramanı olabilirsiniz.”