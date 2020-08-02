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02.08.2020 - 07:00 | | GÖKHAN KAM İstanbul

Minik Arın için ‘donör’ çağrısı

Emre ve Burcu Yıldırım çiftinin ikiz çocuklarından beş yaşındaki minik Arın’a lösemi teşhisi kondu. Arın’ın babası Yıldırım, “Oğluma seneye ailecek Kadıköy’de Fenerbahçe maçı izleme sözü verdim. Sözümü yerine getirebilmek için herkesi donör olmaya davet ediyorum” diyerek bağış çağrısında bulundu.

Minik Arın için ‘donör’ çağrısı
GÖKHAN KAM İstanbul

Sivas’ta yaşayan Makine mühendisi Emre Yıldırım ve öğretmen Burcu Yıldırım çiftinin ikiz çocuklarından biri olan beş yaşındaki Arın’a geçtiğimiz ay lösemi teşhisi kondu. Minik Arın vakit kaybetmeden Kayseri Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Doktorları tedavinin ikinci haftasında minik Arın’ın ailesine ilik nakli olması gerektiğini söyledi. Arın’ın ikiz kardeşinin olmasından dolayı umutlanan aile, kardeşinden alınan kanın Arın’la uyuşmamasından dolayı bir kez daha yıkıldı. Aile ise vakit kaybetmeden akrabaları ve yakın çevresi aracılığıyla uygun donör aramaya başladı. Baba Yıldırım sosyal medya hesabından herkesi donör olmaya çağırarak yardım istedi.

Minik Arın için ‘donör’ çağrısı



Ailelere umut olmak için herkesi donör olmaya davet eden Emre Yıldırım(38), Milliyet’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Sivas’ta yaşıyoruz. Bir çok ilde yaşayan arkadaş ve akrabalarımızla birlikte, çalıştıkları kurumlarla ve Kızılay’la görüşüp insanları donör olmaları için Kızılay araçlarına yönlendiriyoruz. Ben ve oğlum koyu bir Fenerbahçe taraftarıyız. Oğlum bir Fenerbahçe maçına gitmek istiyordu bu sene pandemiden dolayı gidemedik. Oğluma seneye ailecek maça gideceğimize dair söz vermiştim. İnşallah seneye beraber maça gideceğiz. Buradan herkese çağrı yapıyorum. Çok basit bir işlemle bir çocuğun hayatını kurtarabilir, bir çocuğun kahramanı olabilirsiniz.”

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