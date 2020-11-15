Minik Buse, kadavradan nakille hayata tutundu

Nazilli'nin Beğerli Mahallesi'nde yaşayan Seyhan Gülmaya (42) ve Yaşar Gülmaya (47) çiftinin 4 çocuğundan en küçüğü olan Buse Gülmaya'ya doğuştan böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Doğar doğmaz 6 ay yoğun bakımda, 3 ay da normal serviste tedavi gören Buse Gülmaya, dönem dönem diyalize girdi. Bu süreçte kalbinde delik olduğu anlaşılan Buse Gülmaya, Adnan Menderes Üniversite Hastanesi'nde kalp ameliyatı oldu. Böbrek yetmezliği nedeniyle acil nakil yapılması gereken Buse için ailesi organ nakli başvurusu yaptı. Ancak uygun donör bulunamadı.

Sağlık durumu kritikleşen Buse'ye, 22 Ekim günü Ankara'da hayatını kaybeden 42 yaşındaki vericinin böbreği, nakledildi. Prof. Dr. Ayhan Dinçkan ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonla sağlığına kavuşan Buse, taburcu edilerek, evine gönderildi.

Anne Seyhan Gülmaya, çok zor bir süreç geçirdiklerine değinerek, "Babası böbreğini verecekti ancak şeker çıkınca olmadı. Biz de kadavradan nakil için başvurduk. Ankara'dan bulundu ve nakil yapıldı. Doğuştan böbrek yetmezliği ve kalp rahatsızlığı olduğu için yürüyemedi, konuşamadı, sürekli hastanelerde kaldık. Ablalarını çok az gördü. Şimdi böbrek nakli oldu inşallah bundan sonra sağlığına kavuşacak. Diğer çocuklar gibi koşup oynayacak. Çok mutluyuz" dedi.

Abla Burcu Gülmaya (19), "Buse en küçük kardeşim. Hasta olduğu için fazla görüşemedik ve oynayamadık. Şu an sağlığına kavuştu inşallah bundan sonra birlikte oynayacağız. Ona kavuştuk, çok mutlu oldum" dedi.

Baba Yaşar Gülmaya da "Çocuğumuz dünyaya geldi geleli böbrek hastasıydı. Dört yıldan beri hastanede tedavi görüyordu. Böbrek bulundu ve nakil yapıldı. İnşallah bundan sonra sağlıklı bir şekilde hayatını sürdürecek. Dört yıldan ancak 1 yıl ancak evde olabildi. Bizim için çok sıkıntılı bir süreçti. Annesi sürekli Buse'nin yanında kaldığı için diğer çocuklara ben hem annelik hem de babalık yaptım" dedi.