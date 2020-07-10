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10.07.2020 - 13:57 | | DHA

Minik çocuk dehşeti yaşadı! Eline saplanan demirle hastaneye götürüldü

Manisa’nın Salihli ilçesinde Halil Yıldız (10) evin önünde oynarken eline bahçe kapısının korkuluğu saplandı. İtfaiyenin müdahalesiyle kurtarılan Yıldız'ın eline saplanan demir parçası, hastanede ameliyatla çıkarıldı.

Minik çocuk dehşeti yaşadı! Eline saplanan demirle hastaneye götürüldü

Sarıpınar Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde oynayan Halil Yıldız'ın eline, bahçe kapısının korkuluğu saplandı. Babası Zeki Yıldız'ın ihbarı üzerine gelen Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, demir kapıdan korkuluğu kesti.

Salihli Devlet Hastanesi'ne götürülen Halil Yıldız'ın eline saplanan demir parçası, ameliyatla çıkarıldı. Yaralı çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 

 

 

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