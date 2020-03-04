04.03.2020 - 14:16 |
Mirac kandili ne zaman? 2020 kandil tarihleri...
Yılın ilk kandili olan Ragaib Kandili'ni geride bıraktık. Sırada Mirac Kandili var. Recep ayı içerisinde Mirac Kandili idrak edilecek. Şimdi net tarihler merak edilirken bir yandan da 2020 kandil tarihleri araştırılıyor.
Milyonlarca Müslüman ramazan ayını iple çekerken 3 aylar içerisindeki kandil tarihleri de araştırılıyor. Yılın ikinci kandili Miraç Kandili için sabırsız bekleyiş sürüyor. Peki, Mirac Kandili ne zaman idrak edilecek?
MİRAC KANDİLİ NE ZAMAN?
Mirac Kandili her recep ayının 26. gününe denk geliyor. Miladi takvime göre Mirac Kandili 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020
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