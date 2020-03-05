Mirac Kandili ne zaman? 2020 Kandil tarihleri
Regaib Kandili geride kaldı, sırada Mirac Kandili var. Recep ayının 10. günü de geride kalırken yavaş yavaş Mirac Kandili ne zaman? soruları sıklaşıyor. İşte Miraç Kandili tarihi ve kandil tarihleri...
Üç aylar içerisindeyiz. Ramazan ayı büyük bir özlemle bekleniyor. Ramazan ayı öncesi kandil tarihleri ise zaman zaman araştırılıyor. Recep ayı içerisinde idrak edilecek Mirac Kandili'nin net tarihi ise araştırılmaya başlandı. Peki, Mirac Kandili ne zaman?
MİRAC KANDİLİ NE ZAMAN?
Mirac Kandili her recep ayının 26. gününe denk geliyor. Miladi takvime göre Mirac Kandili 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020