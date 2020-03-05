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05.03.2020 - 15:42 |

Mirac Kandili ne zaman? 2020 Kandil tarihleri

Regaib Kandili geride kaldı, sırada Mirac Kandili var. Recep ayının 10. günü de geride kalırken yavaş yavaş Mirac Kandili ne zaman? soruları sıklaşıyor. İşte Miraç Kandili tarihi ve kandil tarihleri...

Mirac Kandili ne zaman? 2020 Kandil tarihleri

Üç aylar içerisindeyiz. Ramazan ayı büyük bir özlemle bekleniyor. Ramazan ayı öncesi kandil tarihleri ise zaman zaman araştırılıyor. Recep ayı içerisinde idrak edilecek Mirac Kandili'nin net tarihi ise araştırılmaya başlandı. Peki, Mirac Kandili ne zaman?

MİRAC KANDİLİ NE ZAMAN?

Mirac Kandili her recep ayının 26. gününe denk geliyor. Miladi takvime göre Mirac Kandili 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020 

 

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