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12.03.2020 - 09:47 |

Mirac Kandili ne zaman? 2020 Kandil ve dini günler takvimi...

Bugün recep ayının 17. gününe uyandık. Recep ayı içerisindeki ilk kandil olan Regaib Kandili'ni geride bıraktık. Şimdi ikinci kandil bekleniyor. Mirac Kandili recep ayının 21. gününde idrak edilecek. Şimdi vatandaşlar "Mirac Kandili ne zaman?" diye soruyor.

Mirac Kandili ne zaman? 2020 Kandil ve dini günler takvimi...

 

Ramazan ayı sabırsızlıkla beklenirken kandil tarihleri de sık sık aratılıyor. Recep ayınında idrak edilen Mirac Kandili'ne çok az bir süre kaldı. Yaklaşan kandil nedeniyle vatandaşlar tam tarihi merak ederek Mirac Kandili ne zaman? sorusunu soruyor.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

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