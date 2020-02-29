MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Mirac Kandili ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 dini günler takvimi
ABONE OL
29.02.2020 - 11:02 |

Mirac Kandili ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 dini günler takvimi

Üç aylar başladı, ilk kandil olan Regaib Kandili idrak edildi. Şimdi recep ayı içerisinde bir diğer kandil olan Mirac Kandili idrak edilecek. Peki, Mirac Kandili ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor?

Mirac Kandili ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 dini günler takvimi

Kandiller İslam alemi için büyük bir önem arz ediyor. 2020'nin ilk kandili olan Regaib Kandili 27 Şubat'ta idrak edildi. Şimdi gözler ikinci kandil olan Mirac Kandili'nde... Ramazan ayı için de gün sayılırken Mirac Kandili ne zaman? sorusu gündemde...

MİRAC KANDİLİ NE ZAMAN?

Mirac Kandili her recep ayının 26. gününe denk geliyor. Miladi takvime göre Mirac Kandili 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.

2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020

Regaip Kandili 27 Şubat 2020

Miraç Kandili 21 Mart 2020

Berat Kandili 7 Nisan 2020

Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020

Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020

Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020

Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020

Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020

Aşure Günü 29 Ağustos 2020

Mevlid Kandili 28 Ekim 2020

Yunanistan'a geçen göçmenler Avrupa'nın içlerine yürüyorAvrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor. Pazarkule sınır kapısı önünde bekleyen yüzlerce göçmen havadan görüntülendi. Türkiye'nin çeşitli illerinden yola çıkıp Edirne'ye gelen göçmenler, sınır kapılarını kapatan Yunanistan'a, Doyran köyünden Meriç Nehri'ni lastik botla aşarak geçiyor. Yunan askerleri, göçmenlerin geçişini engellemek için sık sık gaz bombası kullanırken, nehirde lastik botları kuma saplanan aile, 2 saat sonra kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Corona Virüsü için hangi maskeler tercih edilmeli? Maske Corona Virüsünden korur mu?

Corona Virüsü için hangi maskeler tercih edilmeli? Maske Corona Virüsünden korur mu?

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

Emekliler, engelliler ve ev kadınları ödemiyor! Ve başlıyor...

NATO 4. ve 5. madde nedir?

NATO 4. ve 5. madde nedir?

Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

Şehitlere saygısından galibiyeti kutlamadı

Sıradaki Haber