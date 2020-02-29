Mirac Kandili ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor? 2020 dini günler takvimi
Üç aylar başladı, ilk kandil olan Regaib Kandili idrak edildi. Şimdi recep ayı içerisinde bir diğer kandil olan Mirac Kandili idrak edilecek. Peki, Mirac Kandili ne zaman? Ramazan ne zaman başlıyor?
Kandiller İslam alemi için büyük bir önem arz ediyor. 2020'nin ilk kandili olan Regaib Kandili 27 Şubat'ta idrak edildi. Şimdi gözler ikinci kandil olan Mirac Kandili'nde... Ramazan ayı için de gün sayılırken Mirac Kandili ne zaman? sorusu gündemde...
MİRAC KANDİLİ NE ZAMAN?
Mirac Kandili her recep ayının 26. gününe denk geliyor. Miladi takvime göre Mirac Kandili 21 Mart Cumartesi günü idrak edilecek.
2020 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Üç ayların başlangıcı 25 Şubat 2020
Regaip Kandili 27 Şubat 2020
Miraç Kandili 21 Mart 2020
Berat Kandili 7 Nisan 2020
Ramazan ayı başlangıcı 24 Nisan 2020
Kadir Gecesi 19 Mayıs 2020
Ramazan Bayramı 24-26 Mayıs 2020
Kurban Bayramı 31 Temmuz-3 Ağustos 2020
Hicri Yılbaşı 20 Ağustos 2020
Aşure Günü 29 Ağustos 2020
Mevlid Kandili 28 Ekim 2020