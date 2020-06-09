MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Miraç ve 'Kıvırcık' adını verdiği kuzusu birbirlerinden ayrılmıyor
ABONE OL
09.06.2020 - 10:01 | | DHA

Miraç ve 'Kıvırcık' adını verdiği kuzusu birbirlerinden ayrılmıyor

Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde yaşayan Miraç Güler (6), adını 'Kıvırcık' koyduğu yeni doğan kuzuyu yanından ayırmıyor.

Miraç ve 'Kıvırcık' adını verdiği kuzusu birbirlerinden ayrılmıyor

Küçük ve büyükbaş hayvancılığın yaygın olduğu Kars'ta çocuklar, hayvan sevgisiyle büyüyor. Hayvancılıkla uğraşan ailelerin çocukları ise yeni doğan yavruları sahiplenerek büyütüyor.

Arpaçay ilçesine bağlı Tomarlı köyünde yaşayan 6 yaşındaki Miraç Güler de yeni doğan kuzunun bakımını üstlendi. Kıvırcık ismini verdiği kuzuyu kucağına alıp gezdiren Miraç, "Kuzuları çok seviyorum. Çünkü hepsi sevgi ve ilgiye muhtaç. Ne kadar sevgi gösterirseniz o kadar mutlu büyüyorlar" dedi.

Aybüke öğretmenin ailesi kızlarının isminin yaşatılmasının gururunu yaşıyorBatman'ın Kozluk ilçesinde 3 yıl önce dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik terör saldırısında 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın ailesi, kızlarının isminin yeni doğan bebeklere verilmesinden mutlu oluyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Miraç ve 'Kıvırcık' adını verdiği kuzusu birbirlerinden ayrılmıyor

Miraç ve 'Kıvırcık' adını verdiği kuzusu birbirlerinden ayrılmıyor

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Emekli olmak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Belli oldu 941 lira...

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Sulama kanalını imece usulü temizlediler

Sulama kanalını imece usulü temizlediler

Sıradaki Haber