Mirza İsminin Anlamı Nedir? Mirza Ne Demek, Ne Anlamına Gelir?

Mirza hem ülkemizde hem de İran yöresinde kullanılan ortak bir sözcüktür. Farsça dilinden Türkçeye geçen Mirza, aynı zamanda bir unvan olarak da kullanılmaktadır.

Mirza Ne Demek?

Mirza, özellikle Doğu Türk Devletleri ve İran tarafından bir soyluluk unvanı olarak kullanılmaktadır. Kelime manası “soylu kişi, soylu kimse” anlamına gelen Mirza, asaletin de simgesi olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda adına Mirza olarak karar verilen çocukların karakter özellikleri hakkında da bazı sorular sorulmaktadır.

İsmi Mirza olan kişiler genellikle idari becerileriyle dikkat çekerler. Bu kişiler işlerinde başarılı olmaya özen gösterir ve uzun saatler hiç bıkmadan çalışabilirler. Oldukça detaycı bir yapıya sahiptirler. Bunun yanı sıra sorumluluk alma, düzenli olma ve güvenilir olma konusunda da oldukça titiz davranırlar.

Mirza İsmi Kur’an’da Geçiyor mu?

Mirza, Kur’an’da yer almayan bir erkek ismidir. Ancak anlam bakımından İslamiyet ile çelişkili bir durum oluşturmadığı için, kullanımı hakkında negatif bir yorum da yapılmamaktadır. Bebeğine Mirza ismini vermek isteyenlere yan isim olarak da Yusuf önerilmektedir.