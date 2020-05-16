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16.05.2020 - 07:00 |

Misafirhane de tamamlanıyor

İstanbul’un iki yakasında 8 Nisan’da yapımına başlanan biner yataklı salgın ve afet hastanesi inşaatlarında çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Misafirhane de tamamlanıyor

 

Sancaktepe’deki hastanenin ana yasıpı tamamlandı. İçeride çalışmalar sürerken misafirhane binası da tamamlanma aşamasına geldi. Hastanen çevre düzenlenmesi de tamamlanmak üzere. Hastane yolu kenarları tamamen ağaçlandırıldı.

Misafirhane de tamamlanıyor

Atatürk Havalimanı içine yapılan hastane inşaatında iç kısımda çalışmalar devam ederken dış kısımlarda küçük tadilatlarla son hazırlıklar yapılıyor.

Antalya'da 16 yaşındaki genç kısıtlamanın başlamasına 5 dakika kala ırmakta kaybolduAntalya'nın Manavgat ilçesinde koronavirüs kısıtlamasının başlamasına 5 dakika kala yüzmek için ırmağa giren  Mustafa Boz (16) kayboldu.
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