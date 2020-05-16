Misafirhane de tamamlanıyor

Sancaktepe’deki hastanenin ana yasıpı tamamlandı. İçeride çalışmalar sürerken misafirhane binası da tamamlanma aşamasına geldi. Hastanen çevre düzenlenmesi de tamamlanmak üzere. Hastane yolu kenarları tamamen ağaçlandırıldı.

Atatürk Havalimanı içine yapılan hastane inşaatında iç kısımda çalışmalar devam ederken dış kısımlarda küçük tadilatlarla son hazırlıklar yapılıyor.