Mısra Eş Anlamlısı Nedir? Mısra Kelimesinin Eş Enlamı Olan Sözcükler

Bir şiirin her dörtlüğü için mısra kelimesi kullanır. Şiirler bilindiği üzere belirli bir uyum içerisinde dörtlükler üzerinden hazırlanır. Bu dörtlüklerin oluşturduğu her bir yapıya ise mısra denmektedir. Bu doğrultuda Türk Dil Kurumu açısından ise mısra kelimesi için, ‘dize’ sözcük karşılığı eş anlamlı olarak değerlendirilmektedir.



Mısra Eş Anlamlısı Nedir?



Mısralardan oluşan şiirler böylece çok daha anlamlı bir yapı oluşturmaktadır. Her bir dörtlük üzerinden ayrım yapılır ve başka bir dörtlüğe geçilerek şiire devam edilir. Bu doğrultuda yapılmış olan dörtlükler için ise mısra kelimesi kullanılır. Eş anlamlı olarak ise mısra kelimesi ile beraber dize sözcüğü değerlendirilebilir.



Mısra Kelimesinin Eş Anlamı Olan Sözcükler



Şiir içerisindeki dörtlükler adına hem mısra kelimesini hem de dize sözcüğünün kullanabilirsiniz.



‘’Bu güzel şiirdeki mısraları tekrar okumak istiyorum.’’



‘’Şiirin her bir dizisi harikaydı.’’