MİT’ten Suriye’de nefes kesen operasyon: 4 çocuk ve annesi YPG’den kurtarıldı

MİT, İtalyan Silvia Constanzo Romana’dan sonra yeni bir rehine kurtarma operasyonuna imza attı. Alınan bilgiye göre, 2013’te Suriyeli eşi ve çocuklarıyla ticaret yapmak için Suriye’ye giden Moldova vatandaşı Natalia Barkal, YPG/PKK tarafından zorla Suriye’nin Haseke ilinde bilinen Hol Mülteci Kampı’na götürüldü. Barkal’ın eşi ise 2017’de çatışmalar sonucu öldürüldü. Moldova Hükümeti’nin Türkiye’den yardım talebinde bulunması üzerine MİT, Natalia Barkal ve çocuklarının durumuna ilişkin bölgede çalışma başlattı. Yerel istihbarat ağını devreye sokan MİT, Barkal ve dört çocuğunun 23 gün Menbiç’te bir hapishanede tutulduktan sonra PKK/YPG tarafından Hol Kampı’na götürüldüğünü tespit etti.

‘Türkiye büyük ülke’



MİT, teknik imkanlar ve özgün istihbari metotlarla yürüttüğü çalışma sonucu, Barkal ve dört çocuğunun tam yerini belirledi. MİT mensupları, irtibat kurduğu Barkal’ı kamptan nasıl kaçması gerektiği konusunda bilgilendirdi. Barkal ve çocukları, 6 Haziran’da düzenlenen operasyonla Haseke’deki Hol Kampı’ndan kaçırılarak önce Türkiye’nin denetimindeki Barış Pınarı Harekâtı bölgesine ardından Tel Abyad’da güvenli bir yere getirildi.



En küçüğü 1, en büyüğü 10 yaşındaki dört çocuğuyla uzun zamandır YPG baskısı altında zor şartlarda yaşayan Barkal, “Türk devletine minnet duyuyorum. Türkiye, çok büyük bir ülke” dedi. Natalia Barkal, Suriye’de zor ve korkunç anlar yaşadıklarını belirterek, “İlk başta her şeyin değişeceğini ve ülkemize döneceğimizi düşünmüştüm. Fakat insanın yaşayabileceği bütün duyguları yaşadık” ifadelerini kullandı.



Erdoğan’a teşekkür



Moldova Cumhurbaşkanı Igor Dodon, aileyi Kişinev Uluslararası Havalimanı’nda Türkiye Kişinev Büyükelçiliği yetkilileriyle birlikte çiçekle karşıladı. Barkal ve dört çocuğunu ağırladığı anlara ilişkin fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Dodon, geçen yıl da Moldovalı bir ailenin Türkiye’nin yardımıyla Suriye’den getirildiğini anımsattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a minnettar olduğunu aktaran Dodon, “Erdoğan’a vatandaşlarımızın getirilmesiyle ilgili operasyonların gerçekleştirilmesi konusunda koordinasyonlu çabaları ve desteğinden dolayı içten teşekkür ederim” dedi.



İnsanlık dramının merkezi: Hol Kampı



YPG/PKK, Haseke’nin Hol beldesinde Nisan 2017’de kurduğu kampta, Deyrizor’da terör örgütü DAEŞ ile çatışmalardan kaçan sivillerin yanı sıra teslim olan bazı DAEŞ’lileri ve ailelerini tutuyor. Kamptakiler insanlık dışı şartlarda barındırılıyor. Hijyenik olmayan lavabo ve duş kabinleri, yırtık çadırlar, tarihi geçmiş yiyecekler, kronik rahatsızlıkları olanlara ilaç temin edilmemesi, hasta bakımı yapılamaması kamptaki başlıca sorunlar arasında yer alıyor. Hol Kampı’nda yaklaşık 50 ülkeden birkaç bin yabancı terörist savaşçı ve ayrıca çok sayıda Suriyeli ve Iraklı terörist bulunuyor. BM, Suriye’nin kuzeyindeki YPG’nin kontrolündeki kamplarda, 60’tan fazla ülkeden 58 bin çocuğun bulunduğunu açıklamıştı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, geçen ay yaptığı açıklamada, Hol ve Roj kamplarında çoğunluğu DAEŞ’li teröristlerin ailelerinden oluşan 90 bin kişinin aşırı kalabalık ortamlarda kaldığını söylemişti.