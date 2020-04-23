Mizah Ne Demek? Mizahşör Ve Mizah Yapmak Ne Anlama Gelir?

Mizah eski zamanlardan beri süregelen bir sanat dalıdır. İçeriği ile ilgili birçok cümlenin ana karakteri olarak rol almaktadır. Mizaha dayalı oluşturulan eserler geçmişten günümüze kadar aktif olarak kullanılmaktadır.

Mizah Nedir?

İnsanları gülmeye yönelten resim ve yazı sanatıdır.

Gülmece. Bir olayı ya da gerçeği şaka, nükte veya takılmalar ile süsleyip aktaran söz veya yazı çeşidi. Tiyatro ya da edebiyat yolu ile insanların güldürülmesi amaçlanan bir sanat dalı.

Mizahşör: Mizah yapan kimse.

Mizah Yapmak: Mizah bir yazı türü değildir. Tekniği yoktur. İnsanların güldürülmesi amaçlanarak hazırlanan espri anlayışıdır. Tiyatro, sinema, mektup, roman, hiciv gibi daha birçok tür içerisinde kullanılarak, beklenmedik bir anda insanları şaşırtarak güldüren bir eylemdir. Mizah, zeka gerektiren bir durumdur. Her olayla ilgili mizah yapmak da mümkündür.