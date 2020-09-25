‘Mobbing ve işkence gördüm’ savunması

Hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Yavuz Sümter, İstanbul 9. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile bağlandı.

‘Alkol bağımlısıydı’

Sanık Yavuz Sümter savunmasında, “Kaan Erol beni zorla, tehditle, baskıyla mesleğimden etmeye çalıştı. Göreve başladığımın ikinci günü acilde nöbete yazıldım. Kaan Erol da nöbetçiydi. Kaan bana ‘Ben uyumaya gidiyorum. Sen ne yaparsan yap’ dedi. Ben de durumu kıdemli asistana anlattım. Bu olay nedeniyle Kaan iki saat geç çıkma cezası aldı. Kaan bana ‘Cehennem edeceğim Baltalimanı’nı sana’ dedi. Aramızdaki husumet böyle başladı. Kaan alkol ve uyuşturucu bağımlısıydı” diye konuştu. Hastalara işlem yaparken Kaan Erol’un tokat atıp, bacaklarını tekmelediğini öne süren Sümter, “Beni zorla alçı personeli olarak çalıştırıyordu. Bana üç ay boyunca acil serviste uygulanan sistematik mobbing ve işkence var” diye konuştu. Yaşadıklarını gururuna yediremediğini ve defalarca intihar etmeye çalıştığını ifade eden Sümter, “Hastanede doktor odasına gittim. Kaan’ı uyandırdım. Ona her şeyi tek tek sormaya başladım. O da bana ‘Erkeklik taslamaya mı geldin’ dedi. Küfürleşmeye başladık. Üstüme saldırdı, beni boğmaya çalıştı. İlk bıçak darbesinden sonra ne olduğunu hatırlamıyorum. Pişmanım” dedi. Mahkeme, Adli Tıp’tan sanığın akıl sağlığının yerinde olup olmadığına dair rapor alınmasına karar vererek duruşmayı erteledi.

‘Bedelini misliyle ödeyecek’

Kaan Erol’un babası müşteki Metin Erol, söz alarak “Bu canilerin en adil şekilde cezalandırılmasını istiyoruz” dedi. Kaan Erol’un annesi Nilay Erol ise, “Katil hem bizim hem onun hayallerini yok etti, mezara attı. Ben Türkiye Cumhuriyeti adaletine ve ilahi adaletine inancım tam. Yaptığının bedelini misliyle ödeyecektir” diye konuştu.