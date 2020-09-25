‘Modern ilaç ambargosu’

Satterfield, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Türkiye-ABD İş Konseyi (TAİK) ile ABD Ticaret Odası tarafından düzenlenen 38’inci Amerikan-Türk Konferansı’nda, Türkiye’deki devlet hastanelerinin ABD ve diğer ülkelerdeki ilaç şirketlerine 2.3 milyar dolar borcu olduğunu söylemiş, söz konusu borcun geçen yıl 230 milyon dolar civarında olduğunu Amerikan ilaç şirketlerine olan borçların ödenmediği taktirde bu şirketlerin Türkiye piyasasından çıkabileceğini ifade etmişti.

Yerli ilaç vurgusu

Bakanlıklardan konuya ilişkin açıklama yapılmazken, Türk Eczacıları Birliği (TEB) Başkanı Erdoğan Çolak, şirketlerin Türkiye’ye ilaç satmayı durdurmasının bir halk sağlığı sorunu oluşturabileceğini belirtti.

“Borcun kaynağını, olup olmadığını, neden oluştuğunu bilmiyoruz ama her ne olursa olsun, ilaca erişimde sıkıntı yaratacaktır” diyen Çolak, ilaca erişimde sıkıntı yaratacak her adımın, halk sağlığında onarımı mümkün olmayan yaralar açacağının unutulmaması gerektiğini vurguladı. Çolak, “Büyükelçi’nin söyledikleri modern ilaç ambargosundan başka bir şey değildir. Global bir dünyada yaşıyoruz, ülkeler arasında araba, elektronik eşya gibi pek çok üründe alışveriş olduğu hepimizce malum. Ancak ilaçları diğer ürünlerle bir tutmak büyük bir yanlıştır. Zira diğer ürünler olmadan yaşamı idame ettirmek olasıdır” dedi.

Yerli ilaç sanayiyle ilgili de uyarılarda bulunan Çolak, “Bugüne dek ısrarla üzerinde durduğumuz bir konunun ehemmiyeti dileriz bir kez daha anlaşılmıştır. İlaçta dışa bağımlı olmak ülkemizin kaderi asla olmamalıdır. Yerli ilaç sanayisi ile ilgili adımlar bir an evvel atılmalı, proje olarak masaüstünde kalmayıp derhal, önceliklendirilerek hayata geçirilmelidir” diye konuştu.

ECZACILARIN PROFİLİ KARARIYOR

‘Yaşatmak için yaşamak istiyoruz’

Eczacılar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde tüm dünyada hayatını kaybeden meslektaşlarını anmak için Dünya Eczacılar Günü olan bugün, sosyal medya profillerini karartacak.

Türk Eczacıları Birliği’nden (TEB) yapılan açıklamada, sosyal medyada #yaşatmakiçin-yaşamakistiyoruz ve #rengimizikaybediyoruz etiketleri ile yürütülen kampanyaya, başta Uluslararası Eczacılık Federasyonu (FIP) olmak üzere tüm dünyadan eczacıların destek vermesinin beklendiği belirtildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen FIP Başkanı Dominique Jordan, Kovid-19 nedeniyle dünya çapında birçok meslektaşlarını kaybettiklerini vurgulayarak, “FIP, bu eczacılık kahramanlarını anmak için Türk Eczacıları Birliği ile dayanışma içindedir” ifadesini kullandı. Jordan, “Geçtiğimiz birkaç ayda pek çok ders çıkardık, ancak bu salgın her zaman bildiğimiz bir şeyi de doğruladı; eczacıların rolü küresel sağlık için hayati öneme sahiptir” dedi.

‘Rengimizi kaybediyoruz’

TEB Başkanı Erdoğan Çolak da, salgının seyrinin ve sağlık çalışanlarının omzundaki yükün gün geçtikçe arttığını vurgulayarak, “Kararttığımız profillerimizle tüm dünyada yitirdiğimiz meslektaşlarımızı anmak, anılarına bir nevi saygı duruşunda bulunmak istedik. ‘Rengimizi kaybediyoruz’ diyoruz, çünkü tükeniyoruz. Bir yandan pandemi ile mücadele ediyor, bir yandan artan şiddet vakalarından kendimizi korumaya çalışıyoruz. Rengimizi kaybetmek istemiyoruz, tükenmek istemiyoruz çünkü biz, dünyanın dört bir yanındaki meslektaşlarımızla birlikte yaşatmak için yaşamak istiyoruz” dedi. -ANKARA Milliyet