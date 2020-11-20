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20.11.2020 - 17:41 |

Monaco - Paris Saint Germain maçı ne zaman? Monaco - Paris Saint Germain maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Fransa 1. Lig karşılaşmalarının 11. haftasında Monaco - Paris Saint Germain mücadelesi ekrana gelecek. Lig'in zirvede yer alan takımı PSG, son beş karşılaşmada da yenilgi yaşamadı. Monaco ise çıktığı son beş maçın sadece ikisinde kazanan taraf oldu. Peki, Monaco - PSG maçı şifresiz mi?

Monaco - Paris Saint Germain maçı ne zaman? Monaco - Paris Saint Germain maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Paris Saint Germain, puan tablosunda 24 puanla zirvedeki isim oldu. Hemen ardından gelen Lille ise 19 puanda yer alıyor. Fransa Ligue 1 mücadeleleri kapsamında top koşturacak Monaco - Paris Saint Germain maçı saat kaçta? Futbolseverlerin merakla beklediği oyun Monaco ev sahipliğinde gerçekleşecek. İşte, Monaco - PSG muhtemel 11'i...

MONACO - PARİS SAİNT GERMAİN MAÇI NE ZAMAN? 

Fransa Ligi'nde büyük başarı gösteren PSG, 11 hafta da Monaco'ya misafir olacak. Nefeslerin tutulduğu karşılaşma ise 20 Kasım Cuma günü saat 23:00'de sporseverlerin karşısında olacak. 

MONACO - PSG MAÇI HANGİ KANALDA?

Monaco, çıktığı son beş maçta iki galibiyet iki yenilgi ve bir beraberlik elde ederek son baş maçında hiç yenilgi yaşamayan PSG karşısında ter dökecek. Maç, Louis II Stadı, Monaco'da gerçekleşecek ve canlı olarak takip etmek isteyenler ise Bein Sports 4 kanalından izleyebilecekler.

MONACO - PARİS SAİNT GERMAİN MUHTEMEL 11'İ

Monaco: Mannone; Sidibe, Disasi, Badiashile, Henrique; Tchouameni, Fofana, Diop; Martins, Volland, Jovetic

Paris Saint-Germain: Navas; Dagba, Kimpembe, Diallo, Bakker; Pereira, Herrera, Rafinha; Florenzi, Mbappe,

 

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