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20.02.2020 - 09:46 | | İHA

Mont ve çelik jant hırsızları böyle yakalandı!

Gaziantep'te bir evden mont çalan şüpheli şahıs ile bir iş yerinden çelik jant çalan 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Mont ve çelik jant hırsızları böyle yakalandı!

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü, Şahinbey ilçesinde 4 ve 17 Şubat tarihlerinde bir iş yeri ile bir ikamette meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalarda, girdiği bir evden mont çalan şüpheli ile bir iş yerinden çelik jant çalan 3 şüpheli şahıs yakalandı. Şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan başarılı çalışmalar sonrası yakalanan şahısların iş yerinden çaldıkları malzemeler de ele geçirilerek sahibine teslim edildi.

Yakalanan şüpheli şahıslardan 3'ü çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

 

 

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