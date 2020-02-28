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28.02.2020 - 10:40 | | DHA

Montu baraj gölünde bulundu! Kurtarma çalışması başlatıldı

Aydın’da yaşayan Hulusi A. (34), babası ile gittiği Topçam Barajı'nda kayboldu. Montu baraj gölü kenarında bulunan Hulusi A. için karada ve suda arama-kurtarma çalışması başlatıldı.

Montu baraj gölünde bulundu! Kurtarma çalışması başlatıldı

Çine ilçesinde yaşayan Fahri A., Karpuzlu ilçesi Ömerler Mahallesi'ndeki oğlu Hulusi A. ile dün saat 11.00 sıralarında Topçam Baraj Gölü'ne gitti. Baba-oğul, burada bir süre sohbet etti. İddiaya göre Hulusi A. babasına 'Sen arabaya geç. Ben birazdan geleceğim' dedi. Ancak uzun süre dönmemesi üzerine merak eden Fahri A., oğlunu aramaya çıktı. Fahri A., baraj göleti kenarında oğlunun montunu buldu.

Aramaya devam eden Fahri A., oğluna ulaşamayınca durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İntihar etmiş olabileceğinden şüphelenilen Hulusi A.'nın bulunması için arama-kurtarma çalışması başlatıldı. Dalgıçlarla suda, jandarmalar tarafından ise karada yapılan aramalardan bir sonuç alınamadı.

Havanın kararmasının ardından dün ara verilen çalışmalar, bugün günün ilk ışıkları ile yeniden başladı.

 

 

 

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