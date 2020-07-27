Motorlu Taşıtlar Vergisi ne kadar? MTV ödemeleri sona eriyor

Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemelerinde sona geliniyor. 2020 MTV tutarları ne kadar? MTV ödemeleri için son gün ne zaman?

MTV ÖDEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?

MTV ödemelerinde 2. taksit ödemeleri 1 Temmuz tarihinde başladı. Ödeme için son gün 31 Temmuz. MTV ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinden yapılıyor.

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MTV ÖDEMESİ NE KADAR? MTV HESAPLAMA

(01/01/2018 öncesi tescil)

Otomobil: 1-3 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 861 lira, 2020 MTV’si: 964 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1499 lira, 2020 MTV’si: 1679 lira

Otomobil: 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2647 lira, 2020 MTV’si: 2763 lira

1-3 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 4170 lira, 2020 MTV’si: 4670 lira

4-6 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 600 lira, 2020 MTV’si: 672 lira

4-6 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1124 lira, 2020 MTV’si: 1259 lira

4-6 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2068 lira, 2020 MTV’si: 2316 lira

4-6 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 3211 lira, 2020 MTV’si: 3596 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 336 lira, 2020 MTV’si: 376 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 652 lira, 2020 MTV’si: 730 lira

Otomobil: 7-11 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1218 lira, 2020 MTV’si: 1364 lira