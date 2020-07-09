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09.07.2020 - 16:59 | | DHA

Motorlu testerenin üzerine düşen çiftçi feci şekilde can verdi!

Manisa’nın Salihli ilçesinde odun kestiği motorlu testerenin üzerine düşen çiftçi Mustafa Barış (48), yaşamını yitirdi.

Motorlu testerenin üzerine düşen çiftçi feci şekilde can verdi!

Yılmaz Mahallesi, Pınar Sokak'taki evinin bahçesinde dün öğleden sonra motorlu testere ile odun kesmeye çalışan Mustafa Barış, bir ara ayağının kayması sonucu dengesini kaybetti. Çalışır vaziyetteki motorlu testerenin üzerine düşen Barış'ın göğsünde kesik meydana geldi. Acı içinde kalan Barış'ın feryadına koşan çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalesinin ardından ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı. Durumu ağır olan Barış, burada doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.

Polis, Barış'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 

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