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22.03.2020 - 12:07 | | DHA

Motosiklet, beton elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde kontrolden çıkıp, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarpan motosikletin sürücü Halil Karakuş yaralandı, arkasındaki arkadaşı Veysel Özmen (18) ise yaşamını yitirdi.

Motosiklet, beton elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, dün saat 18.00 sıralarında, Eşen Mahallesi Uzunduvar mevkisinde meydana geldi. İzzettin Mahallesi'nden Eşen Mahallesi yönüne giden Halil Karakuş, yönetimindeki 09 Y 6096 plakalı motosikletin kontrolünü kaybetti. Motosiklet, yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı. Kazada, motosiklet sürücüsü Karakuş yaralandı, arkasındaki arkadaşı Veysel Özmen ise öldü.

Halil Karakuş, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Karakuş'un durumunun iyi olduğu bildirildi. Özmen'in cansız bedeni ise aynı hastanenin morguna kondu.

 

İletişim Başkanı Altun'dan corona virüs paylaşımıİletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Altun, "Corona virüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli!" ifadelerini kullandı.
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