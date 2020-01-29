Motosiklet çağırdı, yatakta çıplak uyandı... O davada Karar çıktı!

Hürriyet gazetesinin haberine göre, G.G., yatakta çıplak halde uyandığını belirterek yaşadıklarını sosyal medyada anlattı ve Çengelköy Polis Merkezi’ne gitti. Üzerindeki iç çamaşırlarını delil olarak karakola veren genç avukat, motosiklet sürücüsünden şikâyetçi oldu.

Gözaltına alınan K.Ö. (28), “Eve gitmek istemediğini ve kahve ısmarlamamı istedi. Kendisini evime götürdüm. Müzik dinlemeye başladık. Karşılıklı kahve içtik. Daha sonra evde yakınlaştık ve rızasıyla ilişkiye girdim. Kendisi hatırlamayacak kadar alkollü değildi. Karşılıklı rızalarımızla olan olayın neden bu aşamaya geldiğini anlamıyorum” dedi.

25.5 YIL İSTENMİŞTİ

Şüpheli K.Ö. hakkında, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘nitelikli cinsel saldırı suçlarından 25.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Karar duruşmasında mahkeme atılı suçların sanık tarafından işlendiğinin sabit olmaması nedeniyle oyçokluğuyla beraat kararı verdi. Bir üye hâkim, sanığa ceza verilmesi yönünde görüş belirterek karara muhalefet şerhi koydu.