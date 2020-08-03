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03.08.2020 - 17:11 | | İHA

Motosiklet üstünde kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti!

Samsun'da motosikletiyle seyir halindeyken kalp krizi geçirip kaza yapan bir kişi tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Motosiklet üstünde kalp krizi geçiren şahıs hayatını kaybetti!

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi 100. Yıl Bulvarı kilise alt geçitte meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İzzet Tüfekçi (56) motosikletiyle seyir ederken kalp krizi geçirip kaza yaptı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırılan İzzet Tüfekçi ilk müdahalesinin ardından özel bir hastanenin yoğun bakım servisine sevk edildi.

Tüfekçi yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

 

 

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