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04.06.2020 - 10:58 |

Motosiklet ve bisikletleriyle sağlık çalışanlarına teşekküre gittiler

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, motosiklet ve bisiklet severler, corona virüs salgını sürecinde hastanelerde özveriyle görev yapan sağlık çalışanlarına çiçek vererek, teşekkür etti.

Motosiklet ve bisikletleriyle sağlık çalışanlarına teşekküre gittiler

Türkiye Motosiklet Platformu Beyşehir Temsilciliği,  '3 Haziran Bisiklet Günü' nedeniyle  kentteki bisiklet severlerle birlikte, festival alanında bir araya geldi. Ardından birlikte Beyşehir Devlet Hastanesi'ne giderek, koronavirüs salgını nedeniyle özveriyle görev yapan sağlık çalışanları çiçek verdi.

Beyşehir Motosiklet Platformu Başkanı Mustafa Büyükkafalı, ''15 dakikalık kısa bir programla hastane çalışanlarımıza, Başhekimimiz ve İlçe Sağlık Müdürümüze teşekkür etmek istedik. Herkese çok teşekkür ediyorum iyi ki varsınız'' dedi.  

İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Kendir ise bu tür organizasyonların sağlık çalışanlarına moral verdiğini belirtti.  

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