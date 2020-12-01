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01.12.2020 - 12:43 | | DHA

Motosikletin çarptığı 70 yaşındaki Suriyeli yaralandı

Gaziantep'in İslahiye İlçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Suriye uyruklu Abbas El Halil (70) motosikletin çarpmasıyla yaralandı.

Motosikletin çarptığı 70 yaşındaki Suriyeli yaralandı

Kaza, öğle saatlerinde Dervişpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Hatay Bulvarı üzerinde ilerleyen T.B’nin kullandığı 27 SP 924 plakalı motosiklet, manava gitmek için yolun karşısına geçmek isteyen Suriye uyruklu Abbas El Halil’e çarptı. Çarpmanın etkisi ile yola savrularak yaralanan Halil, ihbarla gelen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste ilk müdahalesi yapılan yaralı, hayati tehlikesi bulunduğu gerekçesiyle Gaziantep'e sevk edildi. Motosiklet sürücüsünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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