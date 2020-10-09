Motosikletli gencin feci sonu!

Kaza, Düzce Gölyaka bağlantı yolu üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. Gölyaka ilçesi istikametine gitmekte olan Yakup Burak Yaman idaresindeki 81 ABK 329 plakalı motosiklet, iddiaya göre, sollama sırasında karşı yönden gelen Vedat Arslan idaresindeki 81 FH 053 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Yaman, otomobilin altına girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yakup Burak Yaman’ı ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne kaldırdı. Yakup Burak Yaman, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.