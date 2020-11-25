Motosikletli yayaya çarptı, kaçtı, geri geldi

Olay, Cebeci Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Bulvarı'ndan Uğur Mumcu Mahallesi yönüne giden 34 CFG 453 plakalı motosiklet sürücüsü İsmail Er, iddiaya göre, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Cihan Tutumlu'ya çarptı.

Kazanın ardından yaralıya yardım etmek yerine motosikletiyle olay yerini terk etmeyi tercih eden İsmail Er kayıplara karıştı. Yaralı gencin yardımına koşan çevredekiler durumu polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıya ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra ambulansla Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza sonrası görgü tanıklarının "Sürücünün yanı sıra motosiklette bir de çocuk vardı" şeklinde bilgi verdiği polis, kaçan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

"ÇOCUĞU BIRAKIP, GERİ DÖNDÜM"

Kazadan yaklaşık 40 dakika sonra olay yerine gelen motosiklet sürücüsü İsmail Er, kazaya karıştığını itiraf etti. Kaza anını anlatan Er, "30 kilometre hızla gidiyordum. Kırmızı ışık yayaya yanıyordu. Bana normalde yeşil ışık yanıyordu. Önümde bir tane minibüs vardı. Minibüsün arkasından bir genç kırmızı ışığı dikkate almadan koşar adımlarla yola fırladı. Çarptı ve devirdi bizi. Yanımda küçük çocuk vardı. Çocuğu annesine bırakıp geri döndüm. Yaralıyı merak ettiğim için olay yerine geldim. Yaralının önemli bir şeyi yoktu zaten. Asıl hasar bizdeydi. O yüzden çocuğu bırakıp geri döndüm" dedi.

Motosiklet sürücüsü İsmail Er ifadesi alınmak üzere Şehit Mustafa Tercan Polis Merkezi'ne götürüldü. Hastanedeki tedavisi devam eden Cihan Tutumlu'nun ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.