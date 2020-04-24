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24.04.2020 - 18:13 |

Motto Ne Demek? Tdk'ya Göre Kelime Anlamı Nedir?

Motto kelimesi son yıllarda çoğu insan tarafından araştırılan konulardan birisidir. Bu sebeple motto ne demek sorusu son zamanlarda sıklıkla sorulmaya başlanmıştır. Motto kelimesi anlamını bilmeyen kişilerin TDK sözlüklerinden bulmaları mümkündür. Motto kısaca kelime anlamı nedir sorusunu aşağıda sizler için açıkladık.

Motto Ne Demek? Tdk'ya Göre Kelime Anlamı Nedir?

Motto kelimesi kökeni Yunancadır. Fakat dilimize Fransızcadan girmiştir. Metafor kelimesi mecaz anlamına gelen motto kelimesi Yunanca metaphora kelimesinden gelmektedir. 

Motto Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Metafor kelimesi mecaz anlamına gelmektedir. Bir şeyin başka bir benzerliği olan başka bir şeye benzetilmesi durumudur. Bu sebeple mecaz anlatım metafor olarak tanımlanır. Aktarma ve taşıma anlamına gelen metaphora kelimesinden gelmektedir. 

Metafor edebi çalışmalardaki mecaz anlatımdır. Bir şeyi anlatırken bir yerden alınan bir benzetme olayıdır. Genel olarak bir durum açıklanır iken güzelliği ile bilinen başka bir şeye atıfta bulunmak metafor anlamına gelmektedir. Metafor yapılan bir anlatımı güçlendirir. Ayrıca sanatsal değerler de katmaktadır. 

TDK'ya Göre Kelime Anlamı Nedir? 

 Motto kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer almaktadır. Kelimenin sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir.

 - Özdeyiş, slogan.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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