Motto Ne Demek? Tdk'ya Göre Kelime Anlamı Nedir?

Motto kelimesi kökeni Yunancadır. Fakat dilimize Fransızcadan girmiştir. Metafor kelimesi mecaz anlamına gelen motto kelimesi Yunanca metaphora kelimesinden gelmektedir.

Motto Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?

Metafor kelimesi mecaz anlamına gelmektedir. Bir şeyin başka bir benzerliği olan başka bir şeye benzetilmesi durumudur. Bu sebeple mecaz anlatım metafor olarak tanımlanır. Aktarma ve taşıma anlamına gelen metaphora kelimesinden gelmektedir.

Metafor edebi çalışmalardaki mecaz anlatımdır. Bir şeyi anlatırken bir yerden alınan bir benzetme olayıdır. Genel olarak bir durum açıklanır iken güzelliği ile bilinen başka bir şeye atıfta bulunmak metafor anlamına gelmektedir. Metafor yapılan bir anlatımı güçlendirir. Ayrıca sanatsal değerler de katmaktadır.

TDK'ya Göre Kelime Anlamı Nedir?

Motto kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde yer almaktadır. Kelimenin sözlük anlamı aşağıda belirtilmiştir.

- Özdeyiş, slogan.