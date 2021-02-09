MS hastalarına kolaylık projesi

Türkiye’de yaklaşık 80 bin kişiyi etkileyen merkezi sinir sistemi hastalığı olan Multipl Skleroz (MS) hastalarının hayatlarını kolaylaştırmak için hayata geçirilen MS Hastalarına Online Rehabilitasyon Projesi’nde, egzersiz videoları ve egzersiz dokümanları, hasta yaşam hikayeleri ve hastaların sorularına yanıt verilebilen bir platform ile geniş bir yelpazede hazırlanan program sayesinde hastalar kendilerine uygun nörorehabilitasyon uygulamalarını seçebiliyor. Hastalar, kendi kişisel gelişimlerini de, alanında uzman akademisyenlerin desteğiyle takip edebiliyor.

19 Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı ve Karadeniz MS Derneği Başkanı Prof. Dr. Murat Terzi, hastanın var olan problemlerine uygun fizyoterapi programları ve bilişsel rehabilitasyon çalışmalarının kliniklerde uygulandığı belirterek şunları söyledi:

“Hastane ve kliniklerde hastaların geçirdikleri sürenin kısıtlı olması ve pandemi, ulaşım problemi, engellilik gibi nedenlerle hastaneye ulaşmakta yaşanan zorluklar tedavinin önemli bir kısmı olan nörorehabilitasyon uygulamalarını güçleştiriyor. Bu durum hastaların yaşam kalitesini olumsuz etkileyerek nörorehabilitasyon uygulamalarının verimliliğini azaltabiliyor.

‘Olumlu etkileyecek’

Bu program sayesinde hastaların hastaneye gelmeden elektronik platformda nörorehabilitasyon uygulamalarından yararlanabilmesini amaçladık. Bu amaçla kurulan ‘msnrhb’ web sayfamızda bu uygulamaları hastalarımızla buluşturduk. Hastalarımız kendilerine uygun nörorehabilitasyon uygulamalarına bu programda ulaşabilirler ve kendi kişisel gelişimlerini alanında uzman akademisyenlerimizin desteğiyle izleyebilirler. Hastaların yaşam kalitesine olumlu etki yapacağını umduğumuz bu uygulamanın MS yolculuğunda tüm hasta ve hasta yakınlarına faydalı bir rehber olacağından eminiz.” Programa, http://www.msnrhb.com/ adresinden ulaşılabilir.