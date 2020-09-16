16.09.2020 - 09:57 | | milliyet.com.tr
MSB acı haberi duyurdu! Koronavirüsten hayatını kaybetti
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Kayseri'de koronavirüse yakalanan ve tedavi gören Binbaşı Halil İbrahim Kaya'nın hayatını kaybettiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada, 'Kayseri’deki 12’nci Hava Ulaştırma Üs K.lığında görevli mesai arkadaşımız Bnb. Halil İbrahim Kaya, #COVID19 tedavisi gördüğü hastanede maalesef kurtarılamayarak vefat etmiştir. Mesai arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Başımız sağ olsun' denildi.