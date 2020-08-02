02.08.2020 - 20:11 | | DHA
MSB açıkladı! Son 24 saatte 10 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terörle mücadele operasyonları kapsamında, son 24 saatte 10 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "TSK'nın teröristlerle mücadelesi başarıyla devam ediyor. Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürülecek" denildi.
Bakanlığın Twitter hesabında yapılan açıklamada ayrıca, operasyonlara ilişkin görüntüler de paylaşıldı.
TSK’nın teröristlerle mücadelesi başarıyla devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2020
Son 24 saat içerisinde toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi.
Operasyonlarımız her türlü hava ve arazi şartlarında kesintisiz sürdürülecek.#MSB #TSK pic.twitter.com/zc5P6nY4dw
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (2 Ağustos 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 232 bin 856, can kaybı 5 bin 728 oldu. Son 24 saatte 978 kişinin daha iyileşmesiyle Covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 216 bin 494 oldu. Bakan Koca Kurban Bayramı ve tatilde yaşanan tedbir eksikliğine dikkat çekti.