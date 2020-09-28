MSB duyurdu! El Kaide bağlantılı terörist 3 çocuğuyla yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalanarak Babatorun Jandarma Karakolu'na teslim edildi."

Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, Hudut birliklerimiz tarafından Hatay’ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yakalanarak Babatorun Jandarma Karakoluna teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/zPFG1Kn5qz