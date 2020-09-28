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28.09.2020 - 22:57 | | AA

MSB duyurdu! El Kaide bağlantılı terörist 3 çocuğuyla yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandığını bildirdi.

MSB duyurdu! El Kaide bağlantılı terörist 3 çocuğuyla yakalandı

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:

"Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalanarak Babatorun Jandarma Karakolu'na teslim edildi."

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