28.09.2020 - 22:57 | | AA
MSB duyurdu! El Kaide bağlantılı terörist 3 çocuğuyla yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov'un, hudut birliklerince Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalandığını bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, şunlara yer verildi:
"Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, hudut birliklerimiz tarafından Hatay'ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğuyla yakalanarak Babatorun Jandarma Karakolu'na teslim edildi."
Kırmızı bültenle aranan El Kaide bağlantılı İslom Saydalimov, Hudut birliklerimiz tarafından Hatay’ın Altınözü ilçesinde eşi ve 3 çocuğu ile birlikte yakalanarak Babatorun Jandarma Karakoluna teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/zPFG1Kn5qz— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 28, 2020