MSB: Kovid-19 tedavisi gören mesai arkadaşımız kurtarılamadı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Tersanesi Komutanlığında işçi olarak görev yapan ve Covid-19 virüsüne yakalanan mesai arkadaşımız Erhan Ege, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Mesai arkadaşımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" denildi.