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14.11.2020 - 19:00 | | DHA

MSB: Kovid-19 tedavisi gören mesai arkadaşımız kurtarılamadı

Milli Savunma Bakanlığı, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda işçi olarak görev yapan Erhan Ege'nin, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini açıkladı.

MSB: Kovid-19 tedavisi gören mesai arkadaşımız kurtarılamadı

Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "İstanbul Tersanesi Komutanlığında işçi olarak görev yapan ve Covid-19 virüsüne yakalanan mesai arkadaşımız Erhan Ege, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. Mesai arkadaşımıza Allahtan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz" denildi.

MSB: Kovid-19 tedavisi gören mesai arkadaşımız kurtarılamadı

 

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