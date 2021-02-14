14.02.2021 - 23:57 | | AA
MSB o görüntüleri paylaştı: 3 teröristin vurulma anı
Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği görüntüleri yayımladı.
MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotorla kaçmaya çalıştıkları anlaşılan 3 PKK'lı teröristin SİHA'lar tarafından etkisiz hale getirildiği anlara ilişkin görüntüler yer aldı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, bölgede etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısının 53 olduğu bildirilmişti.
İŞTE O GÖRÜNTÜ
Irak kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ve paramotor ile kaçmaya çalışan 3 PKK’lı teröristin SİHA’larımız tarafından etkisiz hâle getirildiği anlara ilişkin görüntüler👇 https://t.co/wdLw7Cc0v8 pic.twitter.com/bHaw7uEsZI— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 14, 2021