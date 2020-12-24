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24.12.2020 - 12:43 | | DHA

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe- Kaplan Operasyonu'nda tespit edilen çok sayıda sığınak ve mağarada terör örgütü PKK'ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildiğini açıkladı.

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonu'nda PKK'ya ait mühimmat ele geçirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen Pençe- Kaplan Operasyonu'nda teröristlerin inlerine girilmeye devam edildiği belirtildi. Komandoların tespit ettikleri çok sayıda sığınak ve mağarada terör örgütü PKK’ya ait mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirdiği belirtilerek, "Yapılan arama- tarama faaliyetleri sonucunda; AT- 4 tanksavar silahı lançeri, 14 el bombası, 4 el yapımı patlayıcı, obüs mühimmatı, 20 doçka mühimmatı, 2 telsiz ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi" denildi.

MSB: Pençe-Kaplan Operasyonunda PKKya ait mühimmat ele geçirildi

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