MSB'den flaş açıklama! Ermenistan'da Rum korgeneral

CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı. Türkeş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. En dikkat çekici detay Azerbaycan-Ermenistan cephesindeki gelişmelere yönelikti. Daha önce Ankara'dan bu bölgede PKK/YPG'ye yönelik teröristlerin olduğu savaştığı iddialara yönelik açıklamalar vardı. Bu iddialara bir yenisi daha eklendi. Buna göre; Ermenistan-PKK'lıların varlığına ek olarak bölgede GKRY'nin bir korgeneralinin de olduğu ve Ermeni milisleri ile PKK/YPG ile terör örgütü mensuplarının farklı ülkeden paralı askerlerinin burada eğitimini sürdürdüğü belirtildi.