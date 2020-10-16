16.10.2020 - 16:02 |
MSB'den flaş açıklama! Ermenistan'da Rum korgeneral
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada, 'PKK'ya ilaveten Güney Kıbrıs bir korgeneral dahil oldu' denildi.
CNN Türk muhabiri Ahmet Türkeş son dakika gelişmelerini canlı yayında aktardı. Türkeş, açıklamasında şu ifadelere yer verdi;
Milli Savunma Bakanlığı bilgilendirme toplantısı düzenlendi. En dikkat çekici detay Azerbaycan-Ermenistan cephesindeki gelişmelere yönelikti. Daha önce Ankara'dan bu bölgede PKK/YPG'ye yönelik teröristlerin olduğu savaştığı iddialara yönelik açıklamalar vardı. Bu iddialara bir yenisi daha eklendi. Buna göre; Ermenistan-PKK'lıların varlığına ek olarak bölgede GKRY'nin bir korgeneralinin de olduğu ve Ermeni milisleri ile PKK/YPG ile terör örgütü mensuplarının farklı ülkeden paralı askerlerinin burada eğitimini sürdürdüğü belirtildi.