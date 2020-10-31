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31.10.2020 - 10:07 | | AA

MSB'den İzmir depremi açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İzmir'deki deprem sonrası yapılan arama kurtarma çalışmaları kapsamında Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan Hava Kuvvetleri Komutanlığına ait 8 uçağın 14 sorti icra ettiğini bildirdi.

MSB'den İzmir depremi açıklaması

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İzmir'deki deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarına katılacak ekipleri ve araçları bölgeye ulaştırma faaliyetlerimiz sabaha kadar aralıksız sürdü. Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan kalkan Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçağımız, toplam 14 sorti icra etti." ifadelerine yer verildi.

Tsunaminin vurduğu Seferihisar görüntülendiİzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından ilçede deniz suyunun taşmasından dolayı yaşanan sorunlar giderilmeye çalışılıyor. İlçenin önemli turistik bölgesi Sığacık Mahallesi'ndeki birçok iş yerinin masa ve sandalyeleri sulara kapıldı.
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