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31.10.2020 - 12:53 | | DHA

MSB'den İzmir depremi açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), merkez üssü İzmir'in Seferihisar açıkları olan depremin ardından 2 helikopter ve 138 personel arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildiğini bildirdi.

MSB'den İzmir depremi açıklaması

MSB tarafından yapılan açıklamada şu  şu ifadelere yer verildi: 

"Bölgeyle kurulan irtibat sonrasında, ilk olarak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait 2 helikopter ve 138 personel arama-kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi. Hava Kuvvetlerimize ait 8 uçak; sabaha kadar aralıksız Ankara, Diyarbakır ve Erzurum'dan 14 uçuş yaparak AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerini, teçhizatlarını ve ihtiyaç duyulan araçları İzmir'e ulaşttı. Bir adet İHA da hasar tespiti ve gecenin karanlığında süren arama-kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için görevlendirildi. Ayrıca, Mehmetçik tarafından depremde evleri hasar gören vatandaşlarımız için bölgeye sevk edilen 240 çadırın kurulumu devam etmektedir. Bölgede yapılan incelemelerde, Millî Savunma Bakanlığı bağlısı birlik ve kurumlarda herhangi bir olumsuzluk olmadığı tespit edildi."

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