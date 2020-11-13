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13.11.2020 - 18:46 | | İHA

MSB'den kritik görüşmeyle ilgili açıklama: Yarın devam edecek

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Rus askeri heyetleri arasındaki teknik görüşmelerin bugünkü kısmının tamamlanarak görüşmelere yarın devam edileceğini duyurdu.

MSB'den kritik görüşmeyle ilgili açıklama: Yarın devam edecek

MSB’den yapılan bilgilendirmede, “Türk ve Rus askeri heyetleri arasında Karabağ'daki ateşkes sonrasında yapılacak çalışmalar ile İdlib başta olmak üzere Suriye’deki durumun ele alındığı Milli Savunma Bakanlığındaki teknik görüşmelerin bu günkü kısmı tamamlanmıştır. Görüşmelere yarın devam edilecektir” ifadelilerine yer verildi.

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