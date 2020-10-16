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16.10.2020 - 15:38 |

MSB'den son dakika açıklaması: 107 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Son 1 ayda yurt içinde 46, yurt dışında 61 olmak üzere toplam 107 terörist etkisiz hale getirilmiştir' denildi.

MSB'den son dakika açıklaması: 107 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı son dakika açıklamalarda bulundu. Açıklamada, '15 Temmuz 2016 tarihinden bugüne, toplam 20 bin 312 personel Türk Silahlı Kuvvetlerinden ihraç edilmiştir. 4 bin 682 personel hakkında ise adli ve idari süreç devam etmektedir' ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir diğer açıklamada da, 'Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan 4 PKK/YPG’li terörist, ateş destek vasıtaları ile etkisiz hale getirildi' denildi.

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