MSB'den son dakika paylaşımı! Ele geçirilenler paylaşıldı...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

17 Haziran tarihinde başlatılan Pençe Kaplan Operasyonu planlandığı gibi başarıyla devam ediyor. Komandolarımız Haftanin bölgesinde yürüttükleri yoğun arama-tarama faaliyetleriyle teröristlere nefes aldırmıyor. Terör örgütü PKK’nın bütün inlerine giren ve girmeye devam eden Kahraman Komandolarımız, son olarak 24 adet sığınak ve mağara daha tespit etti. Sığınak ve mağaralarda yapılan aramalarda ise çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilenler şöyle:

1 adet Biksi Otomatik Tüfek

2 adet AK-47 Piyade Tüfeği

1 adet Keskin Nişancı Tüfeği

1 adet PGG-7 Roketatar

700 adet Biksi mühimmatı

200 adet AK-47 Mühimmatı

800 adet uçaksavar mühimmatı

11 roketatar mühimmatı

35 adet havan mühimmatı

8 adet el bombası

55 EYP

1250 adet mekanik fünye

1000 adet elektrikli fünye

3 çuval amonyum nitrat

1500 metre elektrik kablosu

2 Termal elbise

1 adet sabit merkez terörist telsizi,

2 adet 5 kw jeneratör

3 ton mazot/benzin

2 adet TV

3 adet hilti

Bol miktarda örgütsel doküman ve yaşam malzemeleri ele geçirilmiştir.