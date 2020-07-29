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29.07.2020 - 11:01 | | milliyet.com.tr

MSB'den Zeytin Dalı paylaşımı! Teslim oldular

Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 3 PKK'lı teröristin teslim olduğunu duyurdu.

MSB'den Zeytin Dalı paylaşımı! Teslim oldular

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Zeytin Dalı bölgesinde huzur ve güven ortamını bozmak maksadıyla terör faaliyetlerini yürüttüğü tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, hain emellerini gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

MSBden Zeytin Dalı paylaşımı Teslim oldular

"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenmişti, 5 yıl sonra yazar olduİzmir'de toplu taşımada kitap okurken bir kadın tarafından gizlice fotoğrafı çekilip “Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan İZBAN kekosu, terliklerine bayıldım” diye ayrımcı bir dille eleştirilen ve cevap olarak yazdığı yazıyla insanlık dersi veren Ali Uçar, 5 yıl önce Türkiye’nin gündemine oturdu. Olaydan sonra “kitap kurdu” olduğu ortaya çıkan Uçar’ın ismi yazdığı romanla yeniden gündeme geldi.
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