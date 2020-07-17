MTV ödemeleri nasıl yapılır? Motorlu Taşıtlar Vergisi hesaplama
MTV ödemeleri devam ediyor. 1 Temmuz'da başlayan Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri internet aracılığı ile yapılıyor. Peki, MTV ödemeleri için son gün ne zaman? Hangi araba ne kadar MTV ödeyecek?
Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemeleri devam ediyor. 1 Temmuz'da başlayan ödemeler için son gün ne zaman? MTV ödemeleri nasıl yapılıyor? İşte merak edilen soruların yanıtı...
MTV ÖDEME İÇİN SON GÜN NE ZAMAN?
MTV ödemelerinde 2. taksit ödemeleri 1 Temmuz tarihinde başladı. Ödeme için son gün 31 Temmuz. MTV ödemeleri Gelir İdaresi Başkanlığı resmi internet sitesinden yapılıyor.
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MTV ÖDEMESİ NE KADAR? MTV HESAPLAMA
(01/01/2018 öncesi tescil)
Otomobil: 1-3 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 861 lira, 2020 MTV’si: 964 lira
Otomobil: 1-3 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1499 lira, 2020 MTV’si: 1679 lira
Otomobil: 1-3 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2647 lira, 2020 MTV’si: 2763 lira
1-3 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 4170 lira, 2020 MTV’si: 4670 lira
4-6 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 600 lira, 2020 MTV’si: 672 lira
4-6 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1124 lira, 2020 MTV’si: 1259 lira
4-6 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 2068 lira, 2020 MTV’si: 2316 lira
4-6 yaş, 1801-2000 cc aralığı, 2019 MTV’si: 3211 lira, 2020 MTV’si: 3596 lira
Otomobil: 7-11 yaş, 0-1300 cc aralığı, 2019 MTV’si: 336 lira, 2020 MTV’si: 376 lira
Otomobil: 7-11 yaş, 1301-1600 cc aralığı, 2019 MTV’si: 652 lira, 2020 MTV’si: 730 lira
Otomobil: 7-11 yaş, 1601-1800 cc aralığı, 2019 MTV’si: 1218 lira, 2020 MTV’si: 1364 lira