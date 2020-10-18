Mucize bebek

Ailesiyle birlikte gittiği köyünde 30 yıl önce kaza geçiren ve doktorların ‘hiçbir zaman çocuğun olmaz’ dediği 37 yaşındaki Nagihan Gürcan, kendisine özel olarak uygulanan tedaviyle anne oldu.

Tekirdağ’da yaşayan 37 yaşındaki Nagihan Gürcan, yedi yaşındayken tüm hayatını alt üst eden bir kaza geçirdi. Ailesiyle birlikte gittiği köyünde traktörden düşen ve üzerinden römork geçen Gürcan, o yaşında üst üste 4 ameliyat geçirdi. Kazada mesane ve idrar torbası paramparça olan Gürcan’a, yapılan operasyonlarda kalın bağırsağına mesane yapıldı ve idrarını boşaltabilmesi için göbeğine kateter takıldı. Yaşamını sürdürebilmesi için iç organlarında yeni bir sistem kurulan Gürcan’a, rahme giden bölümde de ‘L’ şeklinde bir yol oluşturuldu. Doktorları ise Gürcan’ın ailesine küçük kızlarının büyüdüğünde anne olamayacağını söyledi.

Eşi Hasan Tahsin Gürcan’la 2012 yılında tanışan Nagihan Gürcan, evlenmeye karar verdiklerinde eşine bu özel durumunu açıkladı. Ama bu durum sevgilerinin önüne geçmedi ve çift hayatlarını birleştirdi. Bir kaç yıl önce tüp bir kez tüp bebek tedavisi deneyen çiftin ilk girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. 2019 yılında ise yolları Bahçeci Fulya Tüp Bebek Merkezi doktorlarından Kadın Hastalıkları ve Tüp Bebek Uzmanı Doç. Dr. Remzi Abalı’yla çakışan çift kendilerine bir şans daha vermek istedi. Gürcan’ın özel durumu nedeniyle özel bir tedavi programı uygulandı ve nihayet mutlu haber geldi. Çift sağlıklı geçen bir gebeliğin ardından bebeklerine kavuştu.

‘Tek şansımızdı’

Anne olabilmek için büyük bir riski göze alan Nagihan Gürcan, “Çok zorlu yollardan geçtik, tarifi imkansız bir duygu. Evlenirken bu mutluluğu hiç yaşayamayacağımızı düşünerek yola çıktık ama çok şükür oğlumuz kucağımızda” derken, baba Gürcan ise mutluluğunu şu sözlerle dile getirdi; “Baba olma hayalinden vazgeçerek evlenmiştim, evlendikten sonra da eşime üzülmemesi için çocuk konusunu hiç açmadım. Kendisi tüp bebek tedavisine başlayalım mı diye sorduğunda böyle bir karar aldık. Zaten iki kişilik yuva kurmaya ve mutlu olmaya evet demiştik; çok mutluyduk, şimdi mutluluğumuz taçlanmış oldu. Eşimin özel durumu sebebiyle tek gebelik süreci geçirme şansı vardı. O şansımızda da oğlumuz doğdu.”

İlmek ilmek tedavi

Nagihan Gürcan’ın özel durumları nedeniyle ona en uygun tedaviyi planladıklarını ve ona göre hareket ettiklerini söyleyen Doç. Dr. Remzi Abalı, “Hiçbir şey şansa bırakılmadı. Transfer zamanı geldiğinde Nagihan Hanım fiziksel olarak hazırdı, kliniğimiz de oluşabilecek tüm reaksiyonlara hazırdı. Şartlar tam anlamıyla yerine getirildi ve transferimiz gerçekleştirildi. Kısa süre içerisinde kendilerine müjdeli haberimizi vererek mucize bebeğe kavuştuk” diye konuştu.