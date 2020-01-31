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31.01.2020 - 00:20 |

Mucize Doktor 20. son bölümde salgına yakalanan doktor öldü mü? Mucize Doktor 21. yeni bölüm fragmanı...

FOX TV'nin yayınlandığı ilk günden beri büyük ilgi gören dizisi Mucize Doktor, 20. yeni bölümüyle ekranlara geldi. Sevilen dizinin yeni bölümüne ekipten birinin salgına yakalanması ve korkunç bir seçimle karşı karşıya kalması damga vurdu. Peki dizinin hayranlarının şimdiden araştırmaya başladığı Mucize Doktor 21. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Mucize Doktor 20. son bölümde salgına yakalanan doktor öldü mü? Mucize Doktor 21. yeni bölüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yurt dışından dönen bir uçağın yolcuları hastalanmaya başlayınca hastane ekstrem önlemler almak zorunda kalır. Ama insanlar ölmeye devam eder ve son çare acil servis, içindeki bütün insanlarla birlikte karantina altına alınır. Ferman, Ali ve Nazlı da içeride mahsur kalmıştır. Ekip bir yandan içeride kalanlara sağlık hizmeti sunmaya bir yandan da salgınla mücadele etmeye uğraşır. Ve sonunda ekipten biri de hastalığa yakalanır.

MUCİZE DOKTOR 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 21. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...

Kaçak maden ocağında göçük! İki işçi mahsur kaldıZonguldak'ın Kilimli ilçesinde, daha önce mühürlenmesine rağmen kaçak olarak işletilen kömür ocağında meydana gelen göçükte işçiler Sabahattin Kalaycıoğlu ve Murat Ovaz mahsur kaldı.
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