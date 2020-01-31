Mucize Doktor 20. son bölümde salgına yakalanan doktor öldü mü? Mucize Doktor 21. yeni bölüm fragmanı...

MUCİZE DOKTOR 20. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yurt dışından dönen bir uçağın yolcuları hastalanmaya başlayınca hastane ekstrem önlemler almak zorunda kalır. Ama insanlar ölmeye devam eder ve son çare acil servis, içindeki bütün insanlarla birlikte karantina altına alınır. Ferman, Ali ve Nazlı da içeride mahsur kalmıştır. Ekip bir yandan içeride kalanlara sağlık hizmeti sunmaya bir yandan da salgınla mücadele etmeye uğraşır. Ve sonunda ekipten biri de hastalığa yakalanır.

MUCİZE DOKTOR 21. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Mucize Doktor 21. yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak...